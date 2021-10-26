شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: نعانى من الغيابات أمام الزمالك وهذا موقفنا من الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن مسئولي إنبى رحبوا بتبديل مباراتهم مع نادى الزمالك، وتمت الاستجابة لكل طلبات مسئولي الأبيض.

وقال عبد الناصر محمد، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تواصلت مع حسين السيد، ورحبنا بكل طلبات نادى الزمالك، وكانت هناك تعليمات لنا بعدم معارضة الزمالك في أي طلب، وتم شكرنا على تبديل المباراة مع الزمالك في ظل أزمة الملعب".

وأضاف مدير الكرة بنادى إنبى: "رحبنا بتبديل مباراة الزمالك منذ يوم قرعة الدورى، وكل المباريات صعبة وكل الأندية دعمت بشكل قوى وستكون هناك صعوبات للفوز".

وتابع: "إنبى يعانى من العديد من الغيابات منها محمد إسماعيل ومصطفى جمال للإيقاف من الموسم الماضى، وحسام عرفات وأحمد يوسف بعد إصابتهما بقطع في الرباط صليبى".

واختتم: "أتمنى ظهور الحكام بصورة تليق بالشكل الجديد للدورى، ودعمنا الفريق بالاحتياجات التي احتاجها الفريق وفقا للجهاز الفني بقيادة حلمى طولان، وحافظنا على قوام الفريق باستثناء رامى صبرى اللى انتقل إلى فاركو".