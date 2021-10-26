شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري للاعبيه بعد الديربي: "القادم أفضل يا أبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادي الاتحاد السكندري لاعبيه على التعادل المثير أمام سموحة في انطلاقة الدورى، حيث غردت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عودة رائعة لزعيم الثغر و سيد البلد في مباراة اليوم .. القادم أفضل يا أبطال".

وحرصت بعض الجماهير على الاحتفال باللاعبين، عقب الريمونتادا القوية التي حققها الاتحاد أمام سموحة، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في آخر ربع ساعة من زمن المباراة.

وصنعت تغييرات حسام حسن الفارق في الديربي السكندري، بعدما نجح في اجراء 5 تغييرات سجلت ثلاثة أهداف من الرباعية التي حققها الفريق أمام غريمه نادي سموحة.

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.