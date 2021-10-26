شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: التزام الجماهير يساعد في زيادة الأعداد ونساهم في تطوير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد رفعت، عضو رابطة الأندية المصرية، أن رابطة الأندية المحترفة ستساهم في تطوير الدورى المصرى، الذى انطق في موعد وبالشكل الجديد بما يليق بمكانة وقوة البطولة في مصر.

وقال خالد رفعت، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على انطلاق الدورى في موعده كما تم تحديده على الرغم من الوقت القصير الذى كان أمام رابطة الأندية المحترفة التي كانت تتمنى كل الجماهير وجودها".

وأضاف عضو الرابطة: "رابطة الأندية المحترفة ستساهم في تطوير الدورى المصرى، والتصوير تطور بشكل واضح عن الموسم الماضى ونسعى للوصول لأفضل شيء ممكن في أقرب وقت".

وتابع خالد رفعت: "التزام الجماهير هيساعد على زيادة الأعداد في المدرجات، ونسعى لأن يكون الجمهور متواجدا بشكل كامل في حدود الالتزام بكل الشروط، ونأمل أن يعود الدورى كما كان لأنه الدورى الأقوى أفريقيا وعربيا وتسويقيا بإذن الله في الفترة المقبلة".