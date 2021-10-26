شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: ندرس زيادة الجماهير فى مباريات الدورى بعد أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، إن هناك دراسة لزيادة عدد الجماهير خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، بعدما عادت الجماهير خلال مباريات اليوم.

وأضاف ثروت سويلم، فى تصريحات تليفزيونية: "هناك دراسة زيادة عدد الجماهير عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعد العودة من التوقف ولكن حال الالتزام خلال المباريات الحالية".

وتابع: "أتمني أن يكون هناك التزام فى مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى تتم زيادة عدد الجماهير بجانب أن تكون الجماهير عادت بالشكل الكامل بنهاية الموسم".

وأكد عضو رابطة الأندية أنه سيكون هناك حفل كبير بنهاية الموسم الحالي من أجل تكريم أفضل لاعب فى مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021/2022.

وقال ثروت سويلم: "سيكون هناك حفل كبير لتكريم افضل لاعب وهداف فى الدورى المصرى الممتاز". وأضاف: "سيكون هناك درع دوري جديد خلال الموسم الحالي والأقرب هو الشكل الخاص بالدرع الذي تم تصميمه عام 2019، ولكن لم يظهر للنور حتي الآن، سنراه ونقرر خلال الفترة المقبلة".

وفى وقت سابق أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة نجحت فى الاتفاق مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع الأسبوع الأول للدورى الجديد.

وأضاف رئيس الرابطة: "الدورى الممتاز سوف يتم نقله بتقنية HD ومن خلال عشرة كاميرات لكل مباراة، وحابب أعلن اتفاق رابطة الأندية المحترفة مع وزارة الداخلية على عودة الجمهور للملاعب مع أول مباراة فى الدورى بواقع 2000 مشجع ونتوجه بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها لصناعة الكرة المصرية".