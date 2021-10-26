مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 10 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 10 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع المقاولون العرب مع الشرقية للدخان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الجونة وسيراميكا على ستاد خالد بشارة بالغردقة وأخيراً مباراة الزمالك مع انبى على ستاد بتروسبورت بالجولة الأولى للمسابقة.

موعد مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان

تقام مباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة قوية للفريقين يسعى كل منهما للظفر بالثلاث نقاط.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة العروض القوية على غرار المستوى الذى أنهى به الموسم الماضى، بعدما حقق الفريق عدة انتصارات متتالية واستعاد توازنه بالمسابقة المحلية ، وشدد النحاس على لاعبيه أن الشرقية للدخان من الفرق المحترمة والتى دعمت صفوفها بشكل جيد خلال موسم الانتقالات الماضى، ولذلك يجب على المقاولون أن يسعى للخروج بنتيجة إيجابية، مؤكداً أن اللقاء لن يكون سهلاً.

في المقابل يسعى علاء نوح المدير الفني للشرقية للدخان للظهور بشكل متميز في أول مباراة رسمية بتاريخه بالدوري الممتاز متسلحاً بالصفقات الجديدة

موعد مباراة الجونة وسيراميكا

تقام مباراة الجونة وسيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة للفريقين يفتش كل منهما عن تحقيق الثلاث نقاط في مستهل رحلته بالمسابقة.

وحرص رضا شحاته المدير الفني للجونة على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتأهيلهم نفسيا لتحقيق نتيجة طيبة أمام سيراميكا لتحقيق أفضل بداية ممكنة في الموسم الجديد.

في المقابل وضع الجهاز الفني لنادي سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، برنامجًا تدريبيًّا قويًّا؛ من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيزهم قبل انطلاق مباريات الدوري العام حيث يسعى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك وإنبى

تقام مباراة الزمالك وإنبى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية ، ويأتي الفارس الأبيض لمباراة الليلة بروح معنوية متميزة وذلك بسبب تأهل الفريق إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. بعد تجاوز فريق توسكر الكيني بخماسية نظيفة بمجموع المباراتين.

في نفس الوقت يعد انبى من ضمن الأندية متوسطة المستوي في الدوري المصري،لكن دائما ما يكون ضخم شرس وقوي أمام جميع الفرق سواء كانت قوية أو ضعيفة.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.