شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي: تعلمنا أخطاء الموسم الماضي.. ومواجهة الأهلي صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أن فريقه قدم بداية قوية لمشوار الدوري الممتاز، وهناك إصرار على تقديم بداية مختلفة للموسم الحالي، وتصحيح الأخطاء التي حدثت في الموسم الماضي.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية، إن فريقه استقدم عدة صفقات مميزة وحاول تخفيض معدلات إعمار اللاعبين، مؤكدا أن الدوري صعب، ويجب البحث عن تجميع النقاط في الدور الأول للدوري لضمان البقاء.

وأضاف، أن مباراة الأهلي القادمة ستكون صعبة والفوز على حساب طلائع الجيش بثلاثية لا يعني أن فريقه مرشح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي؛ لأن الفريق الأحمر مرشح للتتويج، مؤكدا أن فريقه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية بالطبع في مباراة الأهلي.

ونجح البنك الأهلى من تحقيق أول انتصاراته بالدورى بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد بتروسبورت في افتتاحية الدورى للموسم الجديد.

تقدم موسى دياوارا بالهدف الأول للبنك الأهلى في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وأضاف محمد هلال الهدف الثانى في الدقيقة 80، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ليقتنص أبناء خالد جلال أول ثلاث نقاط في المسابقة، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند صفر من النقاط.