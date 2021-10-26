شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة فريق شاب ونقص الخبرات سبب التعادل مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، أنه فريقه قدّم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري، رغم التعادل في النتيجة، أربعة أهداف لكل فريق، موضحا أنه يمتلك فريقا شابا، لكن ينقصه عامل الخبرات.

وقال سامي: "متضايق من النتيجة أمام الاتحاد السكندري، ومروان حمدي لاعب كبير جدا وكان يحتاج بعض العمل الفني، وضربة الجزاء التي احتسبت علينا غريبة للغاية".

وأضاف أحمد سامي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "اللاعبون قدموا مستوى مميزا للغاية في مباراة اليوم، ولعبوا بأعصاب هادئة، وكنا الأفضل طوال 70 دقيقة، ولو استغللنا الفرص التي أتيحت لنا كنا حققنا فوزا تاريخيا على الاتحاد السكندري".

وتابع المدير الفني لفريق سموحة: "الاتحاد السكندري، عاد للمباراة بضربتي جزاء وأخطاء دفاعية"، مضيفًا: "الاتحاد لم يعود للمباراة بسبب الأداء ولكن بسبب بعض المواقف، التي نجح في استغلالها".

وختم سامي: "الانضباط الدفاعي للاعبين والاستمرارية في النواحي الهجومية ستأخذ بعض الوقت، و75% من لاعبي سموحة من مواليد 99 و2001، ولو ظل هذا الفريق حتى نهاية الموسم انتظروه الموسم المقبل".

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري، لاعب الأهلى المعار لسموحة، الهدف الثالث، من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.