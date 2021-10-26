شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجانب يضعون البصمة الأول في افتتاح مباريات الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 5 أجانب في تسجيل أول أهدافهم في المباراة الأولى لهم مع أنديتهم خلال اليوم الأول من مباريات الدورى المصرى موسم 2021 /2022، بعد إقامة 3 مباريات.

وأسفرت المباريات عن تسجيل العديد من الأهداف التي وصلت 12 هدفا في 3 مباريات كان 5 أهداف منها للأجانب، بعدما فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل الاتحاد وسموحة 4/4، وفيوتشر 1 /0 على فاركو.

أهداف الأجانب

نجح الغينى موسى دياوارا في افتتاح أهداف الدورى بشكل عام وأهداف اللاعبين الأجانب بشكل خاص بعدم سجل هدف البنك الأهلي في شباك طلائع الجيش، كما سجل النيجيري صديق كالابا هدف سموحة الأول في شباك الاتحاد، وأحرز الأنجولى موبولولو الهدف الرابع للاتحاد السكندري في ديربى الإسكندرية.

واختتم التونسى أيمن الصفاقسي أهداف الأجانب في اليوم الأول للدورى، بعدما سجل هدف فوز فيوتشر على فاركو، ليسجل أول أهدافه ناديه الصاعد للدورى حديثا في الدورى.

وتصدر نادى البنك الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى، الاثنين، بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب الوصافة برصيد 3 نقاط، واحتل نادى الاتحاد المركز الثالث وسموحة الرابع برصيد نقطة لكلا الفريقين بعد التعادل، فيما تذيل نادى طلائع الجيش جدول الدورى بدون نقاط بعد استقباله 3 أهداف، يسبقه فاركو الذى تلقى هدفا واحدا.