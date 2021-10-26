شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جراى: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية وأطالب ليفربول بالاحتفاظ به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مايكل جراى، نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، أن محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، يستحق الحصول على الكرة الذهبية هذا الموسم .

وأوضح مايكل جراى، فى تصريحات تليفزيونية، أن محمد صلاح يعيش فى مدينة مانشستر ويقوم بالذهاب يوميا إلى ليفربول للتدريب، وأشار مايكل جراى أن محمد صلاح لاعب رائع ويؤدى أداء غير عادى، ويجب على ليفربول الاحتفاظ باللاعب والموافقة على الطلبات المالية.

وكشف مايكل جراى أنه لا بد من رحيل سولشاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد، عقب النتائج غير المرضية للجمهور والهزيمه أمام ليفربول بنتيجة كبيرة، وأوضح مايكل جراى أن المنافسة تنحصر بين فريقى ليفربول ومانشستر سيتى على درع الدورى الإنجليزى.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، وسجل محمد صلاح 3 أهداف.