شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يفتح باب الترشح للانتخابات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، فتح باب الترشح للانتخابات الخميس المقبل، استعدادا لانتخاب مجلس جديد يقود النادي في السنوات الأربعة المقبلة.

وكشف عدنان حلبية، في تصريحات لـ"الخليج 365": "فتح باب الترشح سيكون يوم الخميس المقبل، والنادي استعد بشكل كامل للانتخابات المقبلة".

ويفتح باب الترشح الخميس الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، ويستمر فتح باب الترشيح حتى أسبوع من تاريخه قبل غلق باب القيد أمام المرشحين المحتملين، وسيتم انعقاد الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر.

يذكر أن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الحالي، قرر الترشح بقائمة تضم معظم مجلسه الحالي في انتخابات النادي المقبلة.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.

واستفاد المصري بقيادة مدربه التونسى معين الشعباني، من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها التعادل السلبي في أوغندا، وهي المباراة التي شهدت إهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.

وينتظر المصري أحد الفرق التي ودعت دورى أبطال إفريقيا من دور الـ32، لمواجهتها في الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية، حيث تنص لوائح الكاف على خوض الفريق الفائز من دور الـ32 بالكونفدرالية مواجهة نفس الدور "مكرر"، مع الخاسر من دور الـ32 بدورى ابطال إفريقيا.