شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب منافسه بالكونفدرالية في قرعة مثيرة بالكاف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة ملحق الكونفدرالية "دور 32 مكرر" اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، حيث يترقب ممثلا الكرة المصرية المصري وبيراميدز منافسيهما في هذا الدور قبل الوصول لدور المجموعات بالبطولة القارية.

ويستعد المصري البورسعيدي لمعرفة منافسه من بين 16 فريقه ودعوا دورى أبطال أفريقيا وهم: "أسيك ميموساس الإيفواري، الاتحاد الليبي، الجيش الراوندي، والحرس الوطني من النيجر، الملعب المالي، أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، أويلرز الليبري، توسكر الكيني، رويال ليوباردز بطل سويزيلاند، ريفرز يونايتد النيجيري، زاناكو الزامبي، سيمبا التنزاني، مازيمبي الكونغولي، مانيما بطل الكونغو كنشاسا، نواذيبو الموريتاني، هارتس اوف اوك الغاني".

تأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.

واستفاد المصري بقيادة مدربه التونسى معين الشعباني، من نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها التعادل السلبي في أوغندا، وهي المباراة التي شهدت اهدار ضربة جزاء للفريق البورسعيدي في الدقيقة 18 من زمن اللقاء.