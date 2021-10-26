شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء 26 / 10/ 2021 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك مباراة هامة عندما يلتقى مع نظيره إنبى في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام مباراة الزمالك وإنبى في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في لقاء يشهد قوة وندية على مدار تاريخ مواجهاتهم، لاسيما وإن الفارس الأبيض يسعى لتحقيق الفوز في ضربة البداية والحفاظ على لقب الدورى الذى توج به الموسم الماضى، ويعمل الفريق البترولى على تحقيق نتيجة إيجابية تصبح دفعة للاعبين مع بداية المسابقة.

كارتيرون يطالب اللاعبين بالفوز بنتيجة كبيرة

من جانبه تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع اللاعبين حول أهمية الظهور بمستوى مميز في أولى مباريات الدورى والعمل على تحقيق نتيجة كبيرة على فريق إنبى حتى تصبح رسالة قوية لجميع فرق المسابقة إن الزمالك بدأ الموسم وعينه على اللقب ويرغب في الحفاظ عليه للموسم الثانى على التوالي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة في دورى أبطال أفريقيا أمام توسكر الكينى، والذى ضم فى حراسة المرمى: محمد أبوجبل، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

رصد مكافآت خاصة للاعبى إنبى للفوز على الزمالك

وفى سياق متصل حذر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه من صحوة فريق الزمالك المنتشى بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطيه عقبة فريق توسكر الكينى بدورى أبطال أفريقيا، ورصدت إدارة نادى إنبى مكافآت خاصة للاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كما عقد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتكون بمثابة دفعة معنوية لهم في المباريات القادمة، وتمكنهم من كسب الثقة وإثبات الذات، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية.

تشكيل إنبى المتوقع أمام الزمالك

استقر حلمى طولان على الدفع بأحمد جمعة فى قيادة هجوم الفريق البترولى أمام الزمالك إيمانا بإمكانيات اللاعب الهجومية فى الخط الأمامى وقدرته على تكوين جبهة قوية مع النيجيري جون إيبوكا لتشكيل خطورة على مرمى الفريق الأبيض، ومن المتوقع أن يبد أ إنبى المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي - محمد إسماعيل – خالد رضا - إبراهيم جلال،خط الوسط: إبراهيم القاضي – صلاح ريكو - أحمد العجوز - مهاب ياسر،خط الهجوم: جون إيبوكا – أحمد جمعة.