شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان خارج حسابات الاهلي أمام الإسماعيلي في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح في حكم المؤكد غياب وليد سليمان، لاعب الأهلي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي في الدوري، بسبب حاجته للراحة والفحص الطبي الجيد، بعد الإصابة القوية التى تعرض لها في "المخ" خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم تحسّن حالة وليد سليمان إلا أن الجهاز الفني استقر على استبعاد اللاعب من الحسابات الفنية في مباراة الإسماعيلي حتى لا تتفاقم إصابته.

ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان لفحص طبي قبل مران الفريق غدا لتحديد موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وتُشير الدلائل إلى أن وليد سليمان سيخوض برنامج تدريب فردي لمدة يومين أو ثلاثة أيام بعدها ينضم للتدريبات الجماعية، ثم يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات.

ويتسلّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تقريرا طبيا من الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، عن حالة وليد سليمان، وموقفه من الإصابة التى تعرض لها في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر مؤخرا.

ويستفسر موسيماني من أبوعبلة عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة الكاملة التى أجراها وليد سليمان مؤخرا عقد عقب إصابته في "المخ" ودخوله إحدى المستشفيات.

ويطمئن موسيماني على حالة وليد سليمان "حاوي" الأهلي قبل مران الثلاثاء، حيث سيتحدد موقف اللاعب من المشاركة في مران في ضوء هذا التقرير الطبي، خاصة أن إصابة اللاعب في مباراة الحرس الوطني كانت قوية.

وغادر وليد سليمان المستشفى صباح الأحد، بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الأول في مباراة الحرس الوطني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة الحرس الوطني.

وأوضح أبو عبلة أن حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح أمس، بعدما تم التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها الأول، على أن يخضع لاختبار طبي آخر قبل مران الغد يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال لقاء الأهلي أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم مساء السبت على ملعب الأهلي السلام وانتهى بفوز الأهلي 6ـ1 ليتأهل لدور المجموعات بعدما سبق وتعادل 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات أمس الاثنين، على أن يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الإولى لبطولة الدوري المصري.