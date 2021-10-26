شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن عن قميص فريق الكرة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا عن القميص الجديد الذى يخوض به الفريق الأول لكرة القدم الموسم الجديد، حيث يستهل سيراميكا مباريات اليوم أمام الجونة على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة فى الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

ويلتقي سيراميكا مع الجونة، في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم: حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو - حمزة معوض، خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم، خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - جمال السعيد - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - ايفانز منساه - بلال السعيدني - مصطفى ميسي ، خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

وجاء القميص الجديد للفريق كالتالي:















