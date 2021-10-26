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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، أعضاء رابطة الأندية يحضرون مباريات الدوري، محمد الشناوي يسابق الزمن للحاق بمعسكر الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون.
الاتحاد السكندري يحقق ريمونتادا تاريخية ويتعادل مع سموحة 4 / 4 بالدوري
حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.
منعا للعنصرية والتدخين واقتحام الملعب.. تعرف على لائحة عقوبات الدورى الجديد
أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، لائحة عقوبات جديدة قبل انطلاق الدورى الجديد، لفرض الالتزام والإنضباط داخل المباريات خاصة بعد قرار عودة الجماهير للملاعب.
محمد صلاح أبو جريشة يقرر فرض حظر إعلامى على نجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى
قرر محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى فرض حظر إعلامى على اللاعبين قبل مواجهة الأهلى لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الدراويش قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أملا فى حصد الثلاث نقاط لإكتساب دفعة معنوية هائلة مع إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.
محمد الشناوي يسابق الزمن للحاق بمعسكر الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون
يسابق محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي، الزمن للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية حتى يكون جاهزاً للتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة أنجولا والجابون.
أعضاء رابطة الأندية يحضرون مباريات الدوري
قرر أعضاء رابطة أندية الدوري برئاسة أحمد دياب ، حضور جميع مباريات الدوري الممتاز والتي تنطلق اليوم، من أجل متابعة جميع الأمور التنسيقية الخاصة بالمباريات ومعرفة الإيجابيات والسلبيات لكل مباراة.
البنك الأهلى يهزم الطلائع بثلاثية ويحقق أول ثلاث نقاط فى الدورى
نجح البنك الأهلى من تحقيق أولى انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت في افتتاحية الدورى للموسم الجديد .
اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بانتخابات النادى الإسماعيلي والمقرر انعقادها نهاية أكتوبر الجارى، ولم تشهد قائمة المرشحين أى استبعاد سواء على مقعد الرئاسة أو العضوية أو نائب الرئيس أوأمين الصندوق.
استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق من قائمة أول مباراة فى الدورى الجديد موسم 2021 / 2022 والتى ستقام فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.
إصابة مخطط أحمال الإسماعيلى بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلى بالدوري
أثبت المسحة الطبية التى خضع لها الدكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال النادى الإسماعيلى إصابته بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن الفريق فى مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، وتخلف عبد اللطيف عن السفر مع الإسماعيلى للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك، ويعد أحمد عبد اللطيف الحالة الثانية بكورونا داخل صفوف الدراويش بعد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق.
اتحاد الكرة يبدأ إجراءات نقل إدارة المنتخبات لمشروع الهدف
بدأ مسئولو اتحاد الكرة في نقل عدد من الإدارات بمقر اتحاد الكرة إلى مشروع الهدف بـ6 أكتوبر والذى يتم تطويره وتجديده حالياً لإستقبال موظفي الجبلاية بالكامل خلال الفترة المقبلة.
كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من "بتروسبورت" خلال مواجهة إنبى
حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبى فريقه من ملعب بتروسبورت الذى سيستضيف مواجهتهم أمام إنبى المقرر لها غدًا الثلاثاء في انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، حيث شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الاعتماد بشكل كلى على التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب والتي قد تتسبب في حدوث العديد من التمريرات الخاطئة.
محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى وناجى لمواجهة الزمالك وإنبى
استقر الرأي داخل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على اختيار محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى في الجولة الأولى لمسابقة الدورى المقرر إقامتها بعد غدا الأربعاء باستاد برج العرب.
تقرير طبى يحذر من مشاركة محمد الشناوي مع الأهلي في مباراة الزمالك
حذر الجهاز الطبي للنادي الأهلي من مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مباراة الزمالك المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري لعدم اكتمال شفاءه بشكل تام ، حيث مازال يحتاح الشناوي فترة لا تقل عن 20 يوماً حتى يكون جاهزاً بشكل سليم للمشاركة في التدريبات الجماعية ، ورغم أن حالة الشناوي في تحسّن مُستمر حيث يؤدي الفترة الحالية برنامج علاجي مكثف للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مؤخراً مع منتخب مصر إلا أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة رفض فكرة التسرّع والإستعانة بالشناوي في مباراة القمة ، ويرى الجهاز الطبي للأهلي أن حارس الفريق يحتاج للتعافي جيداً من إصابته في العضلة الخلفية لأن اي تسرّع في العودة سيكون له أثار سلبية وقد يتسبب في إنتكاسة طبية خاصة وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافي بشكل سليم ودون ايه تسرّع في العودة للملاعب.