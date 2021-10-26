شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: سعد سمير يغادر المستشفى اليوم.. والأشعة أثبتت سلامته من ارتجاج المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى "فيوتشر"، آخر تطورات الحالة الصحية لسعد سمير، مدافع فريقه، والذى تعرض للإصابة اليوم أمام فاركو في الجولة الأولى من الدورى.

وأكد المدرب العلم لـ"فيوتشر" في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أن الأشعة أثبتت سلامة سعد سمير من ارتجاج المخ وسيغادر المستشفى اليوم لافتا إلى أن اللاعب سيشارك في التدريبات بعد غدا الأربعاء.

اصطحب علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق، إلى المستشفى، للاطمئنان على سعد سمير كابتن الفريق، بعد خضوعه لخياطة في الوجه، عقب إصابته خلال مشاركته مع فريقه أمام فاركو، في ضربة البداية بالدوري العام في الموسم الجديد.

وكان سعد سمير قد اصطدم بمحمد صبحي، حارس مرمى فريق فاركو، خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه، قبل أن يتم استبداله ويغادر أرض الملعب إلى المستشفى.

وفاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.

وعاد كريم نيدفيد للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة للاعب مع النادى الأهلى أمام مصر للمقاصة يوم 10 / 4 / 2019 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليكمل اللاعب غياب 929 يوما عن الملاعب، أى موسمين ونصف الموسم.

وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على حضور مباراة فيوتشر وفاركو فى الأسبوع الأول بالدورى، كما حرص عدد من مشجعي فريق فيوتشر على مؤازرة لاعبيهم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: المرمى: جنش، الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال، الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي: المرمى: محمد صبحي، الدفاع: علاء سلامة - أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل، الوسط: إسلام جمال – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد، الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.