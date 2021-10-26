شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها محمد صلاح أبو جريشة يقرر فرض حظر إعلامى على نجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى، أعضاء رابطة الأندية يحضرون مباريات الدوري، محمد الشناوي يسابق الزمن للحاق بمعسكر الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون.

الاتحاد السكندري يحقق ريمونتادا تاريخية ويتعادل مع سموحة 4 / 4 بالدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

منعا للعنصرية والتدخين واقتحام الملعب.. تعرف على لائحة عقوبات الدورى الجديد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، لائحة عقوبات جديدة قبل انطلاق الدورى الجديد، لفرض الالتزام والإنضباط داخل المباريات خاصة بعد قرار عودة الجماهير للملاعب.

فيوتشر يهزم فاركو 1 / 0 فى مباراة إصابة سعد سمير وعودة "نيدفيد".. فيديو

فاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022

محمد الشناوي يسابق الزمن للحاق بمعسكر الفراعنة لمواجهة أنجولا والجابون

يسابق محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي، الزمن للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية حتى يكون جاهزاً للتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهة أنجولا والجابون.

أعضاء رابطة الأندية يحضرون مباريات الدوري

قرر أعضاء رابطة أندية الدوري برئاسة أحمد دياب ، حضور جميع مباريات الدوري الممتاز والتي تنطلق اليوم، من أجل متابعة جميع الأمور التنسيقية الخاصة بالمباريات ومعرفة الإيجابيات والسلبيات لكل مباراة.

البنك الأهلى يهزم الطلائع بثلاثية ويحقق أول ثلاث نقاط فى الدورى

نجح البنك الأهلى من تحقيق أولى انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد بتروسبورت في افتتاحية الدورى للموسم الجديد .

استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق من قائمة أول مباراة فى الدورى الجديد موسم 2021 / 2022 والتى ستقام فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.