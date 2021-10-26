شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، عدم الجاهزية وراء استبعاد أيمن حفنى من قائمة الزمالك لمواجهة إنبى، الزمالك: توقيت تفعيل الشرط الجزائي سبب تعثر تجديد بن شرقي.

الزمالك: توقيت تفعيل الشرط الجزائي سبب تعثر تجديد بن شرقي

كشف حسام المندوه، عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، أن توقيت تفعيل الشرط الجزائي يعد هو الخلاف الأكبر في مفاوضات القلعة البيضاء مع المغربي أشرف بنشرقي، قائلا: "توقيت تفعيل الشرط الجزائي هو الخلاف الرئيسي في أزمة تجديد عقد بنشرقي، لم نحدد موعدًا للتفاوض النهائي معه سيكون خلال الفترة المقبلة".

عدم الجاهزية وراء استبعاد أيمن حفنى من قائمة الزمالك لمواجهة إنبى

استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق من قائمة أول مباراة فى الدورى الجديد موسم 2021 / 2022 والتى ستقام فى الثامنة مساء غدًا الثلاثاء على ستاد بتروسبورت.

مستبعدو الزمالك من مواجهة إنبى يخوضون تدريبات شاقة فى الجيم.. صور

خاض اللاعبون المستبعدين من قائمة الزمالك لمواجهة إنبى، المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد، تدريبات بدنية شاقة فى صالة الجيم.

رزاق سيسيه يواصل التأهيل فى الزمالك وطبيب الفريق يطمئن على تحسن حالته

يواصل الإفوارى رزاق سيسيه مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، العائد من الإعارة من نادى الاتحاد السكندرى، برنامجه التأهيلى بخوض بعض التمرينات فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يعانى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى صابونة الركبة، وأدت لإبتعاده عن الملاعب.