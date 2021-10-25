أس: الإصابة تبعد بيدري عن برشلونة 3 أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، إن الإصابة ستبعد بيدري، لاعب برشلونة الشاب، عن مباريات النادي الكتالوني لمدة 3 أسابيع.



ووفقا لصحيفة ”أس“، فإن بيدري يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، ولن يعود إلا بعد عطلة نوفمبر، حيث من المتوقع أن يمتد غيابه لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن أصيب أمام بايرن ميونيخ في 14 سبتمبر، انتقلت حياة بيدري من الملعب إلى الصالات الرياضية وغرف إعادة التأهيل.

وأشارت إلى أن الاختبارات التي خضع لها اللاعب، اليوم الاثنين، عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، أكدت أن عضلات الفخذ لا تزال مصابة، وقالت إن ذلك يمثل خطوة إلى الوراء.

وأفادت ”أس“ بأنه في الوقت الحالي تعمل الخدمات الطبية على أن يكون بيدري متاحًا للعب في منتصف نوفمبر.

وهذا يعني أن بيدري سيغيب بالتأكيد عن مباريات برشلونة ضد رايو فاليكانو وديبورتيفو ألافيس ودينامو كييف وسيلتا فيغو، وسيكون الهدف هو العودة اللاعب في مباراة الديربي ضد إسبانيول يوم 20 نوفمبر، والتي ستقام على ملعب كامب نو.