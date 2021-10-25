شكرا لقرائتكم خبر أكتوبر.. شهر القمم العاصفة محليا وخارجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحق شهر أكتوبر الحالي التسمية بشهر القمم الكروية الساخنة بعد أن شهد إقامة مواجهات عاصفة من مباريات الديربي والكلاسيكو والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

على المستوى المحلي، كان من المفترض أن يشهد شهر أكتوبر ديربيين بين العملاقين الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، إلا أن البطولة الأخيرة فرضت تأجيل الأولى التي كان من المقرر أن تقام في 17 أكتوبر ضمن الجولة الثامنة، ليتواجها مرة واحدة في 20 أكتوبر ضمن الدور نصف النهائي لأبطال آسيا في مواجهة حسمها الهلال بالفوز والتأهل نهائي البطولة القارية.

كما التقى في الشهر الحالي أيضا، الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، بجانب لقاءات عاصفة في دوريات عالمية أقواها جرى يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر.

بعض مواجهات أكتوبر الحالي:

1 أكتوبر

الاتحاد والأهلي بالجولة السابعة للدوري السعودي (2/ 0 للاتحاد).

19 أكتوبر

الهلال والنصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا (3/ 2 للهلال).

20 أكتوبر

أولسان وبوهانج الكوريان الجنوبيان بنصف نهائي دوري أبطال آسيا (5/ 4 بركلات الترجيح

بعد التعادل 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

7 أكتوبر

السعودية واليابان بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (فوز السعودية 1/ 0).

12 أكتوبر

السعودية والصين بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (فوز السعودية 3/ 2).

29 أكتوبر

الأهلي والهلال بالجولة العاشرة للدوري السعودي

السبت 2 أكتوبر.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالجولة الثامنة للدوري الإسباني (فاز أتلتيكو 2/ 0).

الأحد 24 أكتوبر

ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة للدوري الإسباني (فاز الريال 2/ 1).

الأحد 3 أكتوبر

ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة السابعة للدوري الإنجليزي ( 2/2).

الأحد 24 أكتوبر

مانشستر يوناتيد وليفربول بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي (فاز ليفربول 5/ 0).

الأحد 24 أكتوبر

إنتر ميلان ويوفنتوس بالجولة التاسعة للدوري الإيطالي (1/1).

نابولي وروما بالجولة التاسعة للدوري الإيطالي (0/0).

الأحد 24 أكتوبر

مارسيليا وباريس سان جيرمان بالجولة الـ11 للدوري الفرنسي (0/0).