انطلاق رالي التحدي من مصر إلى السعودية

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وستبدأ رحلة رالي التحدي، من القاهرة مرورا بالغردقة، ثم يستكمل مسيرته في المملكة من مدينة نيوم متجها إلى محافظة ينبع، ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى مصر.
ويشارك في الرالي دراجون من المملكة، ومصر، والكويت، والسودان، وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كلم.
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