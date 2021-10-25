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انطلاق رالي التحدي من مصر إلى السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق الاتحاد العربي للدراجات النارية اليوم رالي التحدي «مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية»، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي بالسعودية ومصر، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة رالي التحدي، من القاهرة مرورا بالغردقة، ثم يستكمل مسيرته في المملكة من مدينة نيوم متجها إلى محافظة ينبع، ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى مصر.

ويشارك في الرالي دراجون من المملكة، ومصر، والكويت، والسودان، وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كلم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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