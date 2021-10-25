شكرا لقرائتكم خبر انطلاق رالي التحدي من مصر إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق الاتحاد العربي للدراجات النارية اليوم رالي التحدي «مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية»، الذي سينطلق من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية السعودية، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالسعودية ومصر، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة رالي التحدي، من القاهرة مرورا بالغردقة، ثم يستكمل مسيرته في المملكة من مدينة نيوم متجها إلى محافظة ينبع، ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى مصر.

ويشارك في الرالي دراجون من المملكة، ومصر، والكويت، والسودان، وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كلم.