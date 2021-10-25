فوال: أمر مجهول يحدث في الاتحاد

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وطالب فوال بالاستقرار وتصحيح الأخطاء والجلوس مع المدرب لإيجاد حلول وليس تهديده بالإقالة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في تخطي العثرات التي تعرض لها الفريق في الجولتين الماضيتين أمام ضمك (1/1)، ثم الشباب (خسر أمامه 0/ 2).
وأشار فوال إلى أن هناك حلقة مفقودة وأمرا مجهولا يحدث للفريق حاليا، وتساءل: هل هذا هو الفريق الذي واجه الفريقين القويين الأهلي والنصر وتفوق عليهما مستوى ونتيجة؟
وطالب النجم السابق اللاعبين بتفعيل جانب الشعور بالمسؤولية تجاه الفريق والجمهور، خاصة وأنهم يستطيعون تهيئة أنفسهم بشكل مختلف في لقاءات الكلاسيكو والديربي.
وقال «ما زالت هناك فرص للتصحيح، وتراجعه إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة فقط عن المتصدر فريق ضمك، لا يعني التفريط في القادم أو الاستسلام، بل لا بد من وضع خطة واضحة واستعداد مبكر لفترة الانتقالات الشتوية من خلال تحديد الاحتياجات التي تساعد الفريق على الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري».
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