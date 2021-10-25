ذهبية دولية للتايكوندو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو رياض الظافري الميدالية الذهبية في وزن 51 في البطولة الدولية بهولندا عقب تجاوزه في النهائي لاعب المنتخب السويدي. وحقق الثنائي نواف حسين وزن 65 وعمر الزير وزن 78 مدليتين برونزيتين بعد خسارتهما في نصف النهائي. ومثل المنتخب السعودي في البطولة الدولية اللاعبون نواف حسين ومحمد آل مداوي وعمر الزير ورياض الظافري وسامي خيبري وعلي المبروك.

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