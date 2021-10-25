الأخضر الأولمبي لأوزبكستان بحثا عن الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان اعتبارا من يوم غد 27 أكتوبر الحالي وتستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

وقبل المغادرة، انخرط لاعبو الأخضر في معسكر تجميعي بالرياض أجروا خلاله تدريبات على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

وحرص الجهاز الفني على أن تؤدي المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين الذي شاركوا مع أنديتهم في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مرانا استرجاعيا يتقدمهم عبدالله الحمدان في مباراة فريقه الهلال أمام الرائد وسعود عبدالحميد وتركي العمار (شاركا في مباراة الاتحاد والشباب) وخالد الغنام نواف العقيدي (شاركا في مباراة النصر أمام الاتفاق)، وكذلك فراس البريكان وناوف بوشل (الفتح) ومحمد الكنيدري (أبها).

في حين طبقت المجموعة الأخرى مرانا على التمرير، أعقبه مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغرة.

وكان الشهري اختار قائمة من 23 لاعبا ضمت كلا من: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، محمد الكنيدري، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، زياد الجهني، بدر منشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، حمد اليامي، أيمن يحيى، تركي العمار، خالد الغنام، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

مواجهات الأخضر

يحل بالمجموعة الرابعة بجانب أوزبكستان (المستضيف) والكويت وبنجلاديش.

يفتتح مشواره بمواجهة أوزبكستان غدا الموافق 27 أكتوبر.

يواجه منتخب الكويت في 30 أكتوبر.

يختتم مبارياته بمواجهة بنجلاديش في الثاني من نوفمبر المقبل.