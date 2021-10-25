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اخبار الأهلى اليوم الاثنين 25/ 10 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاهلى اليوم الاثنين 25/ 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها محاولات الأهلى لإنهاء ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

موسيماني يتسلم تقريرا عن الإسماعيلي "في زمن طلعت يوسف"

حصل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على تقرير من محللي الأداء في الفريق عن نتائج ومستوى فريق الإسماعيلي تحت قيادة مدربه طلعت يوسف منذ توليه مسئولية تدريب الدراويش قبل ما يقرب من 45 يوماً وتحديداً منذ يوم 12 سبتمبر الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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