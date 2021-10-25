شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلى اليوم الاثنين 25/ 10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الاهلى اليوم الاثنين 25/ 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها محاولات الأهلى لإنهاء ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

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