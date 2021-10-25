شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تعلن عن نفسها فى اليوم الأول بالدوري المصري.. 9 أهداف من 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الصفقات الجديدة الأضواء في أول أيام الدورى المصرى موسم 2021/ 2022، الذى انطلق فعالياته بثلاث مواجهات نارية بين البنك الأهلى وطلائع الجيش، سموحة والاتحاد، وأخيرا فيوتشر وفاركو.

وشهدت بداية الدورى غزارة تهديفية، بعدما تم تسجيل 12هدفا في 3 مباريات في معدل كبير لم تشهده أي بطولة في السنوات الماضية، وخاصة مواجهة سموحة والاتحاد.

وافتتح البنك الأهلى مباريات الدورى بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في حين تعادل الاتحاد مع سموحة 4 /4، وفاز فيوتشر على فاركو بهدف نظيف.

تألق الصفقات

وشهد اليوم الأول تألق الصفقات الجديدة بعدما نجحوا في تسجيل 9 أهداف من أصل 12، حيث سجل محمد هلال "القادم من وادى دجلة" هدفين في أول مباراة له بقميص البنك الأهلى.

في حين سجل اللاعبون الجدد 6 أهداف في مباراة الاتحاد وسموحة، حيث سجل صديق كالابا ومروان حمدى ومحمد شكرى وحسين فيصل رباعية سموحة في أول مباراة لهم بقميص النادى السكندرى، كما سجل سعيدو سيمبورى ومابولولو هدفين من رباعية الاتحاد في أول مباراة لهما بقميص سيد البلد.

وفى مباراة الوافدين الجديدين فيوتشر وفاركو، سجل التونسى أيمن الصفاقسى هدف فوز فيوتشر الوحيد ليزيد أهداف الصفقات الجديدة فى اليوم الأول إلى 9 أهداف من أصل 12 هدفا.