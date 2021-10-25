شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: الجمهور روح كرة القدم وفوز فيوتشر على فاركو منحنا الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فاركو في المباراة، التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.

قال جنش، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إن الفوز الذى حققه لاعبى فيوتشر على فاركو يمنحهم الثقة في المباريات القادمة، مؤكدا أن البدايات دائما تكون صعبة، لكنهم استطاعوا حسم الثلاث نقاط.

أكد جنش أن حضور الجمهور للمباريات يمنح الروح لكرة القدم وتحيى اللعبة، متمنيا أن تزداد الأعداد في الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يتمنى السلامة لسعد سمير كابتن الفريق الذى تعرض للإصابة في المباراة.

وتعرض سعد سمير، مدافع فيوتشر، لإصابة بعد اصطدامه بمحمد صبحى، حارس فاركو، نزف على أثرها الدماء وغادر الملعب، وحل محمود مرعى بديلا له، كما ارتدى رامى صبرى شارة قيادة فاركو فى المباراة.

وعاد كريم نيدفيد للمشاركة فى المباريات، بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة للاعب مع النادى الأهلى أمام مصر للمقاصة يوم 10 / 2019 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليكمل اللاعب غياب 929 يوما عن الملاعب، أى موسمين ونصف الموسم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: المرمى: جنش، الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال، الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي: المرمى: محمد صبحي، الدفاع: علاء سلامة - أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل، الوسط: إسلام جمال – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد،الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.