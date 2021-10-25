شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إنبى فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمباراة إنبي، وذلك على ملعب دار الوقود بالتجمع الخامس.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها في الثامنة مساء غد الثلاثاء باستاد بتروسبورت.

واختارالفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، قائمة المباراة وتضم كلا من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” - أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.