شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 25 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الدورى المصري التي أقيمت اليوم الاثنين 25 /10 /2021، العديد من الأهداف في اليوم الأول من بطولة الدورى، الذى انطلقت فعالياته بمواجهة البنك الأهلى وطلائع الجيش، ثم سموحة والاتحاد، وأخيرا فيوتشر وفاركو.

وأسفرت مباريات اليوم عن تسجيل العديد من الأهداف التي وصلت إلى 12 هدفا في 3 مباريات، بعدما فاز البنك الأهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل الاتحاد وسموحة 4/4، وفاز فيوتشر على فاركو بهدف نظيف.

ونستعرض في التقرير التالى أهداف مباريات الدورى اليوم:

البنك الأهلى 3 /0 طلائع الجيش

نجح البنك الأهلى من تحقيق أولى انتصاراته بالدورى بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد بتروسبورت في افتتاحية الدورى للموسم الجديد .

تقدم موسى دياوارا بالهدف الأول للبنك الأهلى في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وأضاف محمد هلال الهدف الثانى في الدقيقة 80، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ليقتنص أبناء خالد جلال أول ثلاث نقاط في المسابقة، بينما يتجمد رصيد الطلائع عند صفر من النقاط.

سموحة 4 / 4 الاتحاد السكندرى

تعادل سموحة والاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لكل منهما في مباراة مثيرة جدا في أفضل مباريات اليوم الأول بالدورى المصرى، حيث حول زعيم الثغر تأخره بثلاثية دون رد في الشوط الأول لتعادل 4/4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الإسكندرية.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

فيوتشر 1 /0 فاركو

فاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022

وتعرض سعد سمير، مدافع فيوتشر، لإصابة بعد اصطدامه بمحمد صبحى، حارس فاركو، نزف على أثرها الدماء وغادر الملعب، وحل محمود مرعى بديلا له، كما ارتدى رامى صبرى شارة قيادة فاركو فى المباراة.

وعاد كريم نيدفيد للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة للاعب مع النادى الأهلى أمام مصر للمقاصة يوم 10 / 4 / 2019 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليكمل اللاعب غياب 929 يوما عن الملاعب، أى موسمين ونصف الموسم.