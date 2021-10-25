شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يحتفلون بأول فوز في الدوري بقراءة الفاتحة وتحية الجماهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فيوتشر والجهاز الفني، بقيادة علي ماهر، بالفوز الأول الذي حققه الفريق بعد التغلب على فاركو بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين على استاد السلام.

وقرأ اللاعبون بقراءة الفاتحة قبل أن يتوجهوا إلى تحية الجماهير التي حرصت على تشجيع اللاعبين طوال أحداث اللقاء.