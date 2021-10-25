شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يحتفلون بأول فوز في الدوري بقراءة الفاتحة وتحية الجماهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فيوتشر والجهاز الفني، بقيادة علي ماهر، بالفوز الأول الذي حققه الفريق بعد التغلب على فاركو بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين على استاد السلام.
وقرأ اللاعبون بقراءة الفاتحة قبل أن يتوجهوا إلى تحية الجماهير التي حرصت على تشجيع اللاعبين طوال أحداث اللقاء.
وخضع سعد سمير، قائد فريق فيوتشر، لجراحة في وجهه، حيث تم عمل 3 غرز له، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع فريقه أمام فاركو في ضربة البداية بالدوري العام في الموسم الجديد.
وكان سعد سمير قد اصطدم بمحمد صبحي حارس مرمى فريق فاركو خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه قبل أن يتم استبداله.
ونقلت إحدى سيارات الإسعاف اللاعب سعد سمير إلى أحد المستشفيات، بعد إصابته الخطيرة في مباراة فاركو وفيوتشر.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: المرمى: جنش، الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال، الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن.