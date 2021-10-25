شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا قال خالد جلال مدرب البنك الأهلى بعد الفوز على الطلائع بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد جلال، المدير الفنى بنادى البنك الأهلى، عن سعادته بالفوز والأداء الرائع للاعبي فريق البنك الأهلي والنتيجة الكبيرة أمام فريق بحجم طلائع الجيش بطل السوبر، بعد الفوز بثلاثية نظيفة فى أول لقاءات دورى الموسم الجديد.

وأشاد جلال بالظهور المميز للحالة البدنية والفنية لللاعبين منذ انطلاق اللقاء، مضيفا: "أضعنا فرصاً كثيرة كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكراً".

وقال جلال: "درسنا فريق طلائع الجيش جيداً عقب نتيجة القرعة مباشرة لاختيار طريقة اللعب التي تتناسب مع المباراة".

وأضاف جلال، إن اللاعبين الجدد إضافة كبيرة لنا، وكنت على ثقة بإحراز هلال وفيصل أهداف عقب دخولهم الميدان، وأحرز هلال هدفين وأسامة فيصل قدّم أداء رائعا.

واختتم جلال قائلا: "سعيد بعودة الجمهور للملاعب رغم مواجهتنا القادمة أمام النادي الاهلي صاحب الشعبية الكبيرة، ولكن ستكون المتعة حاضرة بعودة الجماهير" .

وتوجه جلال بالشكرإلى الجهاز الفني واللاعبين ومجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء أشرف نصار، ولجنة الكرة، على الجهد المبذول، مؤكدا أن فريق البنك الأهلي سيكون له ظهور مميز في المواجهات المقبلة.