شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم فاركو 1 / 0 فى مباراة إصابة سعد سمير وعودة "نيدفيد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.

وتعرض سعد سمير، مدافع فيوتشر، لإصابة بعد اصطدامه بمحمد صبحى، حارس فاركو، نزف على أثرها الدماء وغادر الملعب، وحل محمود مرعى بديلا له، كما ارتدى رامى صبرى شارة قيادة فاركو فى المباراة.

وعاد كريم نيدفيد للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة للاعب مع النادى الأهلى أمام مصر للمقاصة يوم 10 / 4 / 2019 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليكمل اللاعب غياب 929 يوما عن الملاعب، أى موسمين ونصف الموسم.

وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، على حضور مباراة فيوتشر وفاركو فى الأسبوع الأول بالدورى، كما حرص عدد من مشجعي فريق فيوتشر على مؤازرة لاعبيهم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: المرمى: جنش، الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال، الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي: المرمى: محمد صبحي، الدفاع: علاء سلامة - أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل، الوسط: إسلام جمال – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد، الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.



حكام مباراة فاركو وفيوتشر



سعد سمير



فيوتشر



كريم نيدفيد



إصابة سعد سمير



الجماهير



احتفال أيمن الصفاقسى بالهدف

احتفال أيمن الصفاقسى بالهدف