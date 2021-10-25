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شباب الكاراتيه يعود من الرياض بعد إحراز 60 ميدالية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل بعثة منتخب مصر للكاراتيه للشباب والذى شارك فى بطولة البحر المتوسط، والتى أقيمت منافساتها فى العاصمة الرياض.

 وكان فى استقبالهم فريق من إدارة المراسم بالإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مصر للطيران.

وأستطاع الفراعنة حصد 60 ميدالية، ويلتزم مطار القاهرة الدولى بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس وفقا لقرارات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

منتخب مصر للكاراتيه للشباب
منتخب مصر للكاراتيه للشباب

 

منتخب مصر للكاراتيه للشباب (2)

منتخب مصر للكاراتيه للشباب 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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