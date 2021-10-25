شكرا لقرائتكم خبر عن 3 غرز فى وجه سعد سمير بعد إصابته أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع سعد سمير، قائد فريق فيوتشر، لجراحة في وجهه، حيث تم عمل 3 غرز له، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع فريقه أمام فاركو في ضربة البداية بالدوري العام في الموسم الجديد.

وكان سعد سمير قد اصطدم بمحمد صبحي حارس مرمى فريق فاركو خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه قبل أن يتم استبداله.

ونقلت إحدى سيارات الإسعاف اللاعب سعد سمير إلى أحد المستشفيات، بعد إصابته الخطيرة في مباراة فاركو وفيوتشر.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: المرمى: جنش، الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال، الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي: المرمى: محمد صبحي، الدفاع: علاء سلامة - أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل، الوسط: إسلام جمال – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد، الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.

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