شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يرتدى شارة قيادة فاركو أمام فيوتشر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى رامى صبرى شارة قيادة فاركو أمام فيوتشر في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022، وحرص مشجعو فريق فيوتشر على مؤازرة اللاعبين قبل ضربة بداية الدوري.

وأعلن مجدي عبد العاطي، وعلى ماهر، المديران الفنيان لفاركو وفيوتشر تشكيل فريقيهما، والذى جاء كالتالى:

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: علاء سلامة - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جابر كامل

الوسط: محمود عماد - محمود حمادة - أحمد صغيري

الهجوم: إسلام جمال - سيف تيري - عمرو جمال

البدلاء:

محمود السيد - عبد الله بكري - عزمي غوما - أحمد البحراوي - حسن طارق - محمود جهاد - أحمد سعيد - رزقي حمرون - أحمد شريف.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: كريم عرفات، مروان محسن، محمد عبد المنعم، جوناثان، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش، مصطفى البدري، سعد سمير، عمر سافيولا، غنام محمد ، عمر كمال.

تشكيل فيوتشر

كريم عرفات، مروان محسن، محمد عبد المنعم، جوناثان، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش، مصطفى البدري، سعد سمير، عمر سافيولا، غنام محمد ، عمر كمال.