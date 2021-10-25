شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يعود للظهور بالدوري المصري بعد غياب موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، بكريم نيدفيد بديلا لعمر سافيولا أمام فاركو في الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021/2022.

وعاد كريم نيدفيد للمشاركة فى المباريات بعد غياب طويل حيث كانت آخر مشاركة للاعب مع النادى الأهلى أمام مصر للمقاصة يوم 10 / 2019 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف ليكمل اللاعب غياب 929 يوما عن الملاعب، أى موسمين ونصف الموسم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالآتي: المرمى: جنش، الدفاع: كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبد المنعم – جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد – عمر سافيولا – عمر كمال، الهجوم: أحمد رفعت – مصطفى البدري – مروان محسن.

بينما جاء تشكيل فاركو كالآتي: المرمى: محمد صبحي،الدفاع: علاء سلامة - أحمد مودي – رامي صبري – جابر كامل،الوسط: إسلام جمال – أحمد الصغيري – محمود حمادة – محمود عماد، الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال.

وشدد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على لاعبيه ضرورة تقديم إنطباع مميز عن الفريق في أول مباراة يخوضها في الموسم لاسيما بعد التعاقد مع مع 27 صفقة لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى في الدوري المصري، أبرزها محمود جنش وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر ومصطفى البدرى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت والعربى بدر وكريم نيدفيد .

وطالب مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفاركو، لاعبيه بتقديم موسم متميز وخطف النقاط الثلاث في الجولة الأولى متسلحا بـ 21 صفقة، أبرمها النادى استعدادا للموسم الجديد، وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.



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