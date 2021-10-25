شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة محذرا سيراميكا قبل مواجهة الغد: من يستطع تحمُل هواء مدينتنا فليأتِ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نادي الجونة رسالة تحذيرية لمنافسه نادي سيراميكا قبل المواجهة القوية التي تجمع الفريقية غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وعنونت الصفحة الرسمية للنادي الساحلي على موقع التغريدات القصيرة تويتر فيديو موشن جرافيك عن الفريق قائلة: "من يستطع تحمُل هواء الجونة فليأتي.. رضا شحاته ورجاله جاهزون للموسم الجديد".

وضع رضا شحاته، المدير الفني لفريق الجونة الرتوش الأخيرة لخطة فريقه أمام سيراميكا في انطلاقة الدورى المصري الممتاز في الموسم المقبل، وهي المواجهة التي تجرى أحداثها على استاد خالد بشارة الثلاثاء المقبل.

وخاض الفريق مرانه يوم السبت على ملعبه بالبحر الأحمر، استعدادا للمواجهة الأولى، وحرص رضا شحاته على رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وتأهيلهم نفسيا لتحقيق نتيجة طيبة أمام سيراميكا لتحقيق أفضل بداية ممكنة في الموسم الجديد.

وعاد فريق الجونة إلى الغردقة الخميس الماضى، لبدء الاستعداد للمباراة الأولى للفريق في الدورى أمام سيراميكا وجاءت عودة الفريق الساحلي للبحر الأحمر، بعد انتهاء معسكر القاهرة الذى امتد لعشرة أيام تخللته بعد المباريات الودية التي اطمأن من خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.