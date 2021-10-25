شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن عن ريمونتادا سموحة: يجب أن نستفيد من السلبيات والإيجابيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، بوجود أخطاء جماعية في فريقه خلال مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق، قائلا: "الأخطاء الجماعية ظهرت في أداء الفريق أمام سموحة، وسنعمل على علاجها في المباريات المقبلة".

وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز أمام سموحة خلال مباراة الفريقين في الدوري المصري، وقال: "تجربة يجب أن نستفاد من السلبيات والإيجابيات الخاصة بها".

وأضاف حسام حسن: "كنا قادرين على الفوز أيضا والفريق بذل أقصى جهد له في المباراة، عانينا من مشكلة في الجبهة اليمنى ونجحنا في إيجاد البديل، والمنافس اجتهد واعتمد على الكرات الطويلة، وبمزيد من الانسجام سيكون لدينا فريق جيد، وكذلك مع عودة الغائبين بسبب الإصابة".

حقق فريق الاتحاد السكندري ريمونتادا تاريخية في الديربي السكندري أمام غريمه نادي سموحة، وتعادل معه بأربعة أهداف لكل فريق، بعد أن تأخر زعيم الثغر بثلاثية دون رد في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على استاد الإسكندرية، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

جاءت رباعية سموحة في مرمى الاتحاد عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني للموج الأزرق في الدقيقة 18، وسجل محمد شكري لاعب الأهلى المعار لسموحة الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 38، قبل أن يختتم حسين فيصل مهرجان الأهداف للفريق الأزرق بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

في المقابل جاءت أهداف الاتحاد عن طريق كريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 50، وفوزي الحناوي برأسية متقنة في الدقيقة 73، وسعيدو سيمبورى من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، ومابولولو في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.