وصول منتخب الكاراتيه للشباب بعد حصوله على 60 ميدالية في بطولة البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر للكاراتيه للشباب، والتي شاركت في بطولة البحر المتوسط المقامة في قبرص، ويشارك فيها 467 لاعبًا من 13 دولة، وحصلت بعثة مصر على المركز الأول و60 ميدالية في البطولة.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن البعثة وصلت على طائرة مصر للطيران، وتولى فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران إنهاء إجراءات وصول البعثة حتى خروجهم من صالة الوصول بالمطار.
وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة، ووضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 60 ميدالية متنوعة منها 22 ذهبية، و16 فضية، و26 برونزية، لتضاف بذلك إلى السجل الحافل للرياضة المصرية.