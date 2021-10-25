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وصول منتخب الكاراتيه للشباب بعد حصوله على 60 ميدالية في بطولة البحر المتوسط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، بعثة منتخب مصر للكاراتيه للشباب، والتي شاركت في بطولة البحر المتوسط المقامة في قبرص، ويشارك فيها 467 لاعبًا من 13 دولة، وحصلت بعثة مصر على المركز الأول و60 ميدالية في البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن البعثة وصلت على طائرة مصر للطيران، وتولى فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران إنهاء إجراءات وصول البعثة حتى خروجهم من صالة الوصول بالمطار.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة، ووضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز 60 ميدالية متنوعة منها 22 ذهبية، و16 فضية، و26 برونزية، لتضاف بذلك إلى السجل الحافل للرياضة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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