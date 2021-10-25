فيوتشر يفوز على فاركو في ظهور أول بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقتنص فيوتشر أول ثلاث نقاط في تاريخه بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه على فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد السلام بالجولة الأولى من الموسم الجديد للمسابقة.

ويدين فيوتشر بالفضل في الفوز إلى لاعبه التونسي أيمن الصفاقسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ67 بعد مشاركته كبديل.

وشارك كل من فيوتشر وفاركو في الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ الناديين.

ملخص المباراة:

مرَّت الـ30 دقيقة الأولى من المباراة دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين وسط انحصار اللعب في وسط الملعب، قبل أن يتعرض سعد سمير مدافع فيوتشر لإصابة دموية في وجهه بعد اصطدامه بالحارس محمد صبحي، ليغادر الملعب على نقالة.

وفي الدقيقة الـ67، افتتح التونسي البديل أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر باب التسجيل لفريقه، بعدما استغل تمريرة أرضية من أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء، ليحول الكرة بقدمه اليسرى في الشباك الخالية من الحارس محمد صبحي.

وكاد الصفاقسي أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ77 بعدما انفرد بمرمى فاركو ليسدد الكرة أرضية، لكن الحارس محمد صبحي تألق في إبعادها ليحرم فيوتشر من مضاعفة النتيجة.

تشكيل فيوتشر: محمود جنش، كريم عرفات، سعد سمير، محمد عبدالمنعم، جوناثان نجويم، غنام محمد، عمر سافيولا، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رفعت، مصطفى البدري، مروان محسن.

تشكيل فاركو: محمد صبحي، رامي صبري، أحمد مودي، جابر كامل، علاء سلامة، محمود عماد، محمود حمادة، أحمد الصغيري، سيف تيري، إسلام جمال، عمرو جمال.