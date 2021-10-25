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بالفيديو.. الصفاقسي يسجل هدفا تاريخيا لفيوتشر في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

دوَن التونسي أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر أول هدف في تاريخ النادي ببطولة الممتاز بعد زيارة شباك فاركو في مواجهة الفريقين بالمسابقة.

والتقى فيوتشر أمام فاركو على ملعب إستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري للموسم الجديد 2021/2022.

أيمن الصفاقسي شارك كبديل ونجح في التسجيل بالدقيقة الـ67 بعدما استغل تمريرة أرضية من أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء، ليحول الكرة بقدمه اليسرى في الشباك الخالية من الحارس محمد صبحي.

وانضم أيمن الصفاقسي حديثا إلى فيوتشر قادما من النجم الساحلي التونسي لمدة ثلاث سنوات.

يُذكر أن صاحب الـ25 عاما أحرز لقب هداف الدوري التونسي للموسم الماضي 2020/2021 مع جوهرة الساحل برصيد تسعة أهداف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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