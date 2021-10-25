كاف: سنناقش الكاميرون لحضور الجماهير في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تلقي لجنته التنفيذية تقريرًا شاملًا من وفد اللجنة المشكلة لمتابعة استعدادات الكاميرون لتنظيم كأس أمم أفريقيا التي ستقام في يناير القادم.

ووفقًا لبيان رسمي نشره كاف، فإن اللجنة التنفيذية أكدت على الحاجة إلى إجراء متابعة مع اللجنة المنظمة المحلية في الكاميرون، فيما يخص بعض الأمور التي ما زالت بحاجة لبعض الاهتمام قبل موعد البطولة.

وأوضح البيان، أن اللجنة التنفيذية ما زالت بحاجة لمناقشة الحضور الجماهيري في مباريات البطولة مع الحكومة الكاميرونية، فيما يخص بعض الأمور الصحية والاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

كما استقرت اللجنة التنفيذية على إرسال وفد للتفتيش وتقييم سير استعدادات دولة كوت ديفوار لتنظيم كأس الأمم الأفريقية التالية، والتي ستقام في 2023.

وسيفتتح كاف مكتبًا له في كوت ديفوار في فبراير 2022 لمرافقة مسؤوليها واللجنة المنظمة ومتابعة سير الاستعداد لتنظيم البطولة.