حسام حسن: كنت أعرف أننا لن نخسر رغم التأخر بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل (4-4) مع سموحة.

الاتحاد تأخر (3-0) ثم (4-1) قبل أن ينجح في التعادل بأربعة أهداف لكل فريق قبل نهاية المباراة بلحظات.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال حسام :"المباراة في بداية الموسم، ولكنك لا تشعر بذلك، اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وكأننا في منتصف الموسم".

وأضاف حسام حسن :"كل هدف دخل مرمانا كان بسبب أخطاء دفاعية جماعية، لكن كان لدي ثقة بأننا لن نخسر، حتى بعد تأخرنا بثلاثة أهداف".

وأنهى حسام حسن :"لاعبون جدد انضموا للفريق محليين ومحترفين، مع الانسجام في الفترة المقبلة وعودة المصابين سيكون لدينا فريقا جيدا".