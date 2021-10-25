الارشيف / اخبار الرياضه

حسام حسن: كنت أعرف أننا لن نخسر رغم التأخر بثلاثية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل (4-4) مع سموحة.

الاتحاد تأخر (3-0) ثم (4-1) قبل أن ينجح في التعادل بأربعة أهداف لكل فريق قبل نهاية المباراة بلحظات.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال حسام :"المباراة في بداية الموسم، ولكنك لا تشعر بذلك، اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا وكأننا في منتصف الموسم".

وأضاف حسام حسن :"كل هدف دخل مرمانا كان بسبب أخطاء دفاعية جماعية، لكن كان لدي ثقة بأننا لن نخسر، حتى بعد تأخرنا بثلاثة أهداف".

وأنهى حسام حسن :"لاعبون جدد انضموا للفريق محليين ومحترفين، مع الانسجام في الفترة المقبلة وعودة المصابين سيكون لدينا فريقا جيدا".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا