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مدرب سموحة: أهدرنا فرصة قتل المباراة أمام الاتحاد.. ولست راضيا عن التعادل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد سامي، مدرب سموحة، أن فريقه أهدر فرصة سهلة لتحقيق نتيجة تاريخية أمام الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 4-4، في الجولة الأولى بدوري we المصري.

وقال سامي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراى:" في البداية سهلنا المباراة على أنفسنا ولعبنا بأعصاب هادئة بعد التقدم بأربعة أهداف وأهدرنا فوز تاريخي أمام الاتحاد".

وأضاف:" كل ما حدث من رجوع لفريق الاتحاد خلال المباراة بسبب مواقف أو أخطاء أو ركلة جزاء ولم يكن عن طريق فرض اسلوب لعب فالمباراة سيطرنا عليها من جانب واحد لصالحنا".

وتابع:" أهدرنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بقتل المباراة، وواجهنا ظروف صعبة بإصابة أكثر من لاعب الأمر الذي جعلنا نؤخر عملية التبدلات".

واستطرد:" لست راضٍ عن النتيجة لكن اللاعبين قدموا مباراة قوية وكنا قريبين من تحقيق نتيجة تاريخية، والانضباط الدفاعي سيحتاج بعض الوقت لوجود عدد من اللاعبين الصغار في الفريق".

وأتم تصريحاته:"المباراة كانت من جانب واحد لصالحنا حتى الدقيقة 75، لكننا واجهنا فريق قوي ومدرب صاحب خبرات كبيرة، والقادم سيكون افضل لفريقنا وانتظروا سموحة في مكان اخر مع نهاية الموسم".

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محمد العمدة

محمد العمدة

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