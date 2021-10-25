بالفيديو.. مصطفى محمد يهدر ركلة جزاء في خسارة جالاتا أمام بشكتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

خسر نادي جالاتا سراي المباراة التي جمعته مع بشكتاش، مساء اليوم الإثنين، بهدفين لواحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

المواجهة شهدت تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في بدايتها، قبل أن يدفع به فاتح تريم المدير الفني للفريق في الدقيقة 76.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بشكتاش بهدفين لواحد لحظة دخول مصطفى محمد، ليحصل جالاتا سراي على ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وقرر مصطفى محمد تصويب ركلة جزاء جالاتا سراي، إلا أن الحارس إرسين ديستانوجلو نجح في التصدي لها بنجاح.

وبهذه النتيجة يكون رصيد بشكتاش قد ارتفع إلى 20 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 17 نقطة في المرتبة الثامنة.