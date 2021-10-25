موسيماني يعلق على إمكانية تدريب مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن أوروبا ليست مستعدة حاليا لاستقبال المدربين الأفارقة، مشيرا إلى أن الأهلي أعطى درسا للجميع.

وردَّ موسيماني على أحد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يرى بأنه الشخص المناسب الوحيد لإعادة أيام المجد لمانشستر يونايتد الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال موسيماني في تعليق على تغريدة متابعه الجنوب الإفريقي: "شكرا لك، أنت تعلم جيدًا أن أوروبا ليست مستعدة بعد لذلك (تواجد المدربين الأفارقة في أوروبا)، ربما يحدث لأحفادنا".

وأضاف: :"الأهلي كسر تلك القاعدة وقدّم درسا تعليميًا مجانيًا، الآن لدينا أرشيف من هذه القصة لنظهر لأطفالنا أن ذلك ممكن".

يذكر أن مانشستر يونايتد تلقى هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة على يد ليفربول في الدوري الإنجليزي أمس الأحد، لتتحدث التقارير عن اقتراب إقالة المدرب أولي جونار سولشاير من تدريب الشياطين الحمر.