الميركاتو الشتوي | صفقات محتملة..عودة هازارد إلى تشيلسي وأليكسيس لايفرتون!

يأمل الجناح الدولي البلجيكي «إدين هازارد» في إيجاد طريقة مناسبة تُعيده إلى ناديه القديم «تشيلسي» خلال الميركاتو الشتوي 2022، وإنهاء معاناته الحالية على دكة بدلاء ريال مدريد.

ولم يلعب هازارد لمدة 90 دقيقة منذ مشاركته مع منتخب بلجيكا أمام فنلندا في دور مجموعات بطولة يورو 2020، وخرج خلال الشوط الثاني في أول مشاركتين له مع ريال مدريد في الدوري الاسباني هذا الموسم أمام آلافيس وليفانتي، قبل أن يشارك لمدة 13 دقيقة فقط في المباراة الثالثة أمام ريال بيتيس.

وترددت تكهنات في الصحف الانجليزية والاسبانية حول إمكانية عودة إدين هازارد إلى ملعب ستامفورد بريدج بصفقة أقساط.

واقترحت إدارة تشيلسي – بحسب صحيفة ناسيونال – دفع مبلغ 50 مليون يورو لاسترداد إدين هازارد من ريال مدريد، لكن على دُفعات، نظرًا لعدم قدرة النادي على تسديد القيمة دفعة واحدة، خاصةً في ظل الشكوك التي تُحيط بلياقة اللاعب بسبب كم الإصابات الذي تعرض له خلال العامين الماضيين.

وغاب هازارد عن مباراة الكلاسيكو التي انتصر فيها ريال مدريد على برشلونة 2/1 يوم أمس الأحد، حيث ظل على دكة البدلاء، علمًا بأنه غاب بداعي الإصابة عن مباراة شاختار دونيتسك في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

لينجارد وأليكسيس إلى إيفرتون؟

أكد موقع Football insider البريطانية سعي المدير الفني لنادي إيفرتون «رافائيل بينيتيز» نحو إبرام أكثر من صفقة خلال الميركاتو الشتوي 2022 لتعزيز قدرة الفريق على المنافسة لاحتلال مركز مؤهل إلى المسابقات القارية الموسم المقبل.

وأضاف نفس المصدر «إيفرتون هو أحدث الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد جيسي لينجارد خلال ميركاتو يناير، وهو عرض مناسب للاعب».

ويكافح لينجارد لإثبات نفسه مع مانشستر يونايتد منذ عودته من إعارة ناجحة مع وست هام يونايتد بمنتصف الموسم الماضي 2021/2020.

وقال موقع Inter live الايطالي إن نادي إيفرتون تواصل بالفعل مع وكلاء مهاجم نادي انتر ميلان ومنتخب تشيلي «أليكسيس سانشيز» لضمه خلال الميركاتو الشتوي 2022.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الخبر نفسه، قائلة «إيفرتون يستعد لتقديم عرض للتوقيع مع أليكسيس سانشيز بالمجان، حيث سينتهي عقده مع انتر ميلان في يناير 2022».

هل يهرب فيكتور اوسيمين من عنصرية الدوري الايطالي؟

كشفت شبكة ميدياست الإيطالية عن عمل إدارة بايرن ميونخ على تجهيز عرض ضخم لشراء المهاجم الدولي النيجيري «فيكتور اوسيمين» من نابولي خلال الميركاتو الشتوي 2022 أو على أبعد تقدير عند فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الميدياست إلى تحضير بايرن ميونخ لمرحلة ما بعد رحيل المهاجم البولندي المخضرم «روبرت ليفاندوفسكي»، والبداية ستكون بضم فيكتور اوسيمين الذي عانى مؤخرًا من عنصرية جمهور روما في قمة مباريات الدوري الايطالي هذا الأسبوع، ولن يُمانع في الرحيل مع أول عرض مميز خاصةً لو من فريق كبير بحجم بايرن ميونخ دائم المشاركة في دوري ابطال اوروبا على النقيض من نابولي الذي ينافس حاليًا في الدوري الاوروبي.

وبحسب مصادر موقع جول النسخة الايطالية، توجد مفاوضات ملموسة بين إدارة يوفنتوس وتشيلسي من أجل الحارس الدولي الاسباني «كيبا»، بسبب عدم رضا المدير الفني للسيدة العجوز «أليري» عن مستوى الحارس الأساسي «تشيزني».

ومن ضمن الصفقات المحتمل حدوثها في الميركاتو الشتوي 2022، انتقال نجم بورتو «لويز دياز» إلى نيوكاسل يونايتد، وانتقال لاعب دالاس الأمريكي «ريكاردو بيبي» إلى ليفربول، وذلك بحسب ما قالته صحيفة ميرور البريطانية.