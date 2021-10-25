نتيجة مباراة سوريا وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما «النسور قاسيون»

تعرف على نتيجة مباراة سوريا وسريلانكا، في منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الاثنين 25-10-2021.

قسا منتخب سوريا الاولمبي على سريلانكا بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما.

بينما نجح منتخب قطر في تحقيق الفوز على اليمن بثلاثة اهداف مقابل لا شيء على استاد خليفة الدولي، في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب سوريا تحت 23 عاما ترتيب المجموعة بفارق الاهداف عن قطر، برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد اليمن وسريلانكا في المركز الثالث والرابع دون رصيد.

ودخل نسور قاسيون المباراة بقوة، وافتتحوا التسجيل بالدقيقة الأولى عبر محمد مالطا بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله علي بشماني.

وعاد علي بشماني ليسجل بنفسه الهدف الثاني لنسور قاسيون بعدما أرسل محمد الحلاق تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتدت من المدافع أمام بشماني ليتابعها في الشباك عند الدقيقة (25).

وأحرز الحلاق الهدف الثالث للمنتخب السوري في الدقيقة (42)، حينما أرسل تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ارتطمت بالمدافع دانانجايا وغالطت الحارس غيمهانا لتسكن شباكه.

وفي الشوط الثاني استمر منتخب سوريا في الضغط، ونجح في تسجيل الهداف الرابع عندما أرسل أحمد خصي تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول المدافع محمد عبد البسيط إبعادها لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (70).

وأضاف علي بشماني الهدف الشخصي الثاني والخامس لمنتخب سوريا في الدقيقة (85) إثر عرضية من البديل أيمن عقيل الذي هيأ الكرة أمام بشماني ليحولها دون مضايقة في الشباك.

ومن المقرر اقامة مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي قطر مع سريلانكا، بينما تواجه سوريا نظيرتها اليمن.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى مستضيف البطولة منتخب اوزبكستان.