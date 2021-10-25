اعلان ميسي «لا شيء مستحيل» يحقق أعلى مشاهدات لـ اديداس على يوتيوب

حقق اعلان ميسي الجديد مع شركة اديداس للأدوات والملابس الرياضية أعلى مشاهدات للقناة الرسمية للشركة الالمانية الشهيرة على موقع يوتيوب.

حمل اعلان ميسي الجديد مع اديداس عنوان «لا شيء مستحيل» وتحدث خلاله المغني البويرتوريكي باد باني ببعض الكلمات.

ولم تتجاوز مدة الاعلان الـ 30 ثانية، لكن عدد مشاهداته تجاوزت الـ 3 ملايين في أقل من 20 يومًا بعد إصداره لأول مرة يوم 8 أكتوبر، وهي أعلى نسبة مشاهدات لأي إعلان من اعلانات اديداس الجديدة منذ 3 أشهر تقريبًا.

وكشفت شركة اديداس عن اعلان اسطورة برشلونة ونجم منتخب الارجنتين في بداية شهر اكتوبر 2021 بعنوان من خمس كلمات فقط «Adidas Impossible is nothing lionel messi».

ونشرت قناة اديداس العديد من الاعلانات عن منتجاتها الجديدة منذ دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف، إلا أن إعلان ميسي «لا شيء مستحيل» كان الوحيد الذي تجاوز المليون مشاهدة بين 5 إعلانات أخرى.

قصة اعلان ميسي الجديد مع اديداس

يبدأ اعلان ميسي الجديد مع اديداس بلقطات سريعة وخاطفة لرحلة صعوده مع كرة القدم من مسقط رأسه في مدينة روزاريو ثم مع نادي نيويلز أولد بويز عام 1996.

واستعرضت اديداس مراوغات لليونيل ميسي على أرض موحلة مع فريق شباب نيويلز أولد بويز، حيث مر من 3 لاعبين قبل أن يُسجل هدفًا جميلاً في مرمى صغير.

وركز الاعلان على رحلة صعود نجم ميسي لإيصال رسالة إلى كل ما يحلم بالنجومية بأنها ليست مُستحيلة بالعمل الدؤب والمستمر

وألقى الإعلان الضوء على رحلة ميسي مع قميص منتخب الارجنتين بصفته أشهر المنتخبات العالمية التي حملت شعار الشركة، جنبًا إلى المنتخبين الألماني والإسباني.

وتوالت اللقطات الخاطفة لليونيل من بينها لقطة حمله لأول كرة ذهبية في مسيرته الكروية عام 2009، ثم قيادته المثيرة لـ منتخب الارجنتين إلى نهائي كأس العالم 2014.

وانتهى الاعلان بلقطات لعدد من الرياضيين المجهولين الذي تحدوا ظروفهم الصعبة من أجل الوصول إلى هدفهم وتحقيق هدفهم المنشود.

جدير بالذكر انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021 بالمجان من برشلونة بعد فشل إدارة البرسا في تجديد تعاقده لأسباب اقتصادية.

شاهد اعلان ميسي الجديد مع اديداس