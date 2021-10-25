تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي الاماراتي

تأهلت أندية النصر وعجمان واتحاد كلباء والوصل إلى الدور الثاني من بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة النصر، وصيف نسخة الموسم الماضي، وضيفه الظفرة، الأمر الذي استفاد منه النصر، الذي تفوق بنتيجة 3 / 1 في مباراة الذهاب، ليقتطع بطاقة التأهل للدور المقبل.

من جانبه خطف عجمان تأهلًا مثيرًا من الشارقة، بعدما تعادل معه على أرضه بنتيجة 3 / .3

وكان الفريقان قد تعادلا معًا على ملعب عجمان في مباراة الذهاب بنتيجة 2 2/، ليتفوق عجمان في مجموع المباراتين بقاعدة الهدف خارج الأرض، حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بنتيجة 5 /5.

وكان الشارقة قد تقدم بثلاثة أهداف لكل من بن مالانجو في الدقيقتين الثالثة و57، وأوتابيك شوكوروف في الدقيقة 61.

وبينما كانت بطاقة التأهل في طريقها للشارقة، عاد عجمان بقوة وسجل ثلاثة أهداف عادل بها النتيجة عن طريق كل من بو بكر تراولي من ضربة جزاء وعبد الله صالح وبلال يوسف في الدقائق 79 و83 و89، ليحسم التأهل لصالحه.

وتأهل الوصل إلى الدور ذاته، بعد فوزه على ضيفه بني ياس 2 / صفر.

وسجل ميشيل أرواخو هدفي الوصل في الدقيقتين 43 و77، ليؤكد تفوق فريقه الذي فاز بمجموع المباراتين بنتيجة 4 / 1، بعدما كان قد فاز ذهابًا 2 /1.

من جانبه تأهل اتحاد كلباء إلى الدور الثاني، رغم خسارته أمام مضيفه العروبة صفر /1.

وسجل ناشد علي هدف المباراة الوحيد للعروبة في الدقيقة 32.

واستفاد اتحاد كلباء من فوزه الكبير 4 / صفر ذهابًا، ليتأهل إلى الدور الثاني

وتستكمل مباريات الدور الثاني بمباراتين تجمع الأولى بين الإمارات والعين غدًا الثلاثاء، فيما يواجه الوحدة ضيفه خورفكان يوم السابع من وفمبر المقبل.